Schommelen tussen de bijen en mediteren bij loslopende herten: zo komen ze tot rust in Litouwen

1. Bzzzzz! Bijen

Rusten in een schommel of hangmat met zoemende bijengeluiden om je heen. In het Beekeeping Museum in het noordoosten van Litouwen gebruiken ze dit als ontspanningstherapie. Bezoekers worden uitgenodigd om te ontspannen van de geur van bijenproducten, zoals bijenwas, stuifmeel of honing. Geurbeleving helpt om de geest te kalmeren en het lichaam te ontspannen, terwijl de schommelende hangmat moet zorgen voor een kalmerend effect.

In de plaats Lithuania gaan ze nog een stapje verder met het gebruik van bijen als therapie. Met apitherapie (of bijenkorftherapie) lig je bovenop een houten bijenhuis. Het is bewezen dat de meditatieve sessie met bijen het immuunsysteem versterkt en het zenuwstelsel in evenwicht brengt. Voor een bijensteek hoef je niet bang te zijn, er is geen direct contact met de bijen.

2. Mediteren tussen het loslopend wild

In het Litouwse Kernavè raden ze mediteren tussen de herten aan. Midden in het bos vind je loslopende (bijna) tamme edelherten. Deze dieren zijn van nature erg schuw, maar onder begeleiding kunnen de herten worden gevoederd uit de hand. De positieve effecten van tijd doorbrengen met herten wordt vergeleken met de effecten van paarden- of dolfijntherapie.

3. Hekserij

Het gebruik van oude kruiden vinden wij misschien hekserij, maar Litouwen houdt deze traditie sterk in stand. Fytotherapie is het mysterieus gebruik van plantaardige geneesmiddelen. In de stad Anykščiai woont de professionele kruidendokter Ramūnas Daugelavičius. Hij geeft bezoekers een speciale introductie tot de Litouwse kruidentherapie, waarbij deelnemers leren hoe ze kruiden kunnen onderscheiden, verzamelen en bereiden voor genezing.

4. Dompel je onder

Natuurlijke moddertherapie wordt gezien als de meest populaire therapie in de spa’s van Litouwen. Het modderbad met bodem, klei en mineraalwatermengsel heeft onder andere een positieve invloed op het centrale zenuwstelsel, de bloedsomloop en het immuunsysteem.

5. Woede als therapie

Slaan met een deegroller of een bijl; het is een fijne manier om woede los te laten. In de Litouwse stad Panevėžys wordt destructieve therapie uitgeoefend. Bezoekers kunnen spullen verpletteren, verbranden, hakken, slaan en breken.