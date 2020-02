Oproep: wat voor schooltas had u vroeger?

Zijn er tegenwoordig rugzakken in alle soorten en maten, vroeger was er niet zoveel keus waar het om een schooltas ging. De leren exemplaren waren gebruikelijk tot in de jaren zeventig de pukkel en andere alternatieven opdoken. Wat was uw schooltas en heeft u ‘m nog?

Stuur uw herinneringen aan [email protected] Volgende week zaterdag komen we terug op het onderwerp in onze bijlage VRIJ.