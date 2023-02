Tips om thuis écht te ontspannen na een lange werkdag

Trek je pyjama (of andere comfortabele huiskloffie) aan

Weg met die hoge hakken of dat nette pak met stropdas! Trek zodra je thuis bent iets comfortabels aan. Dat mag gerust een pyjama zijn of een oud joggingpak. Je hoeft immers toch niet meer de deur uit. Door iets comfortabels aan te trekken laat je je brein op een heel simpele manier weten dat je je klaarmaakt voor een ontspannen avond.

Creëer een routine waar je naar uitkijkt

Het is verstandig om een bepaalde routine voor jezelf te creëren die je helpt om tot rust te komen en waar je na een lange werkdag naar uitkijkt. Dat kan van alles zijn. Heb je na het werk behoefte aan contact met vrienden maar wil je de deur niet uit: bel wekelijks een vriend of vriendin om bij te praten. Zin om uitgebreid te kokkerellen? Go for it! Wil je na het werk juist even een work-out thuis doen, plan die dan wekelijks of dagelijks in. Om je gedachten even op nul te zetten zou je ook een dagboekje kunnen bijhouden waarin je opschrijft wat je bezighoudt.

Luister naar je favoriete muziek

Heb je een nummer waaraan je goede herinneringen hebt of dat ervoor zorgt dat je ontspant? Speel dat af. Vooral klassieke muziek of rustgevende yogageluiden kunnen (als je daarvan houdt, natuurlijk) een goede optie zijn.

Muziek kan helpen om je overvolle brein te laten weten dat je even niet in de werkmodus zit.

Koppel los

Zit je op het werk de hele dag achter een beeldscherm? Laat thuis dan je laptop vooral lekker uit. Het kan helpen om álle schermen in huis te mijden, dus niet alleen de laptop, maar ook je telefoon, televisie of tablet.

Even afstand nemen van je scherm(en) zou ervoor kunnen zorgen dat je meer in het ’nu’ leeft, waardoor je automatisch meer ontspant.

Doe vervelende klusjes zo snel mogelijk

Heb je behoefte aan ontspanning, dan is het niet zo fijn als er nog allerlei huishoudelijke klusjes gedaan moeten worden. Ligt er nog vuile vaat? Werk dat dan meteen weg, zodat je er de rest van de avond niet meer naar om hoeft te kijken.