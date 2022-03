Hamstergedrag asociaal of juist slim? Dit vinden onze lezers

De oproep van vorige week riep heftige reacties op die je grofweg in twee groepen kunt verdelen. Er zijn mensen die hamsteren ronduit asociaal vinden en er uit principe niet in meegaan, en lezers die wel aan het hamsteren zijn geslagen. Dat gaat soms verder dan zonnebloemolie.

Lana Jansens uit Brunssum: „Bij ons in het dorp is geen zonnebloemolie meer te vinden. Bij de Albert Heijn en Jan Linders is alles op. Alleen pinda-olie, maar dat vind ik veel te duur. Ik ben pasta aan het inslaan, daar is nu nog genoeg van, en bloem om zelf brood te bakken.”

Ook zijn er lezers die zich zorgen maken om anderen die überhaupt geen geld hebben om te hamsteren. „Weinigen denken aan hun medemens. Wel geld naar 555 overmaken, maar de naaste buren vergeten. Hoe moeten mensen die nu al amper rondkomen, extra inslaan?”

Andere lezers zijn pragmatisch en hoopvol ingesteld, zoals mevrouw Alie Taselaar. „Ik hamster niet en ben niet bang dat er te weinig voedsel is. Ik heb de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en er is altijd wel iets te eten. Maak je geen zorgen, alles loopt altijd anders dan je verwacht.”

Gezond verstand

Ik hamster absoluut niet. Als we allemaal ons (gezonde) verstand gebruiken, is er voor iedereen genoeg. Je kunt je eetpatroon altijd aanpassen.

Tonnie Van der Meijden

Groothandel

Ik heb gisteren in Duitsland geprobeerd om olie te kopen. Niets meer te krijgen, wel tarwebloem, maar maximaal 4 kilo bij Kaufland. Ik heb 320 liter slaolie bij de groothandel gehaald en kan zelf goed brood bakken.

B.G. Hamstra

Bizar gedrag

Ik vind hamstergedrag vooral asociaal: ik eerst en de rest kan stikken! Ik zal nooit meedoen aan dit bizarre gedrag. Als het brood op is, koop ik wel crackers, als de zonnebloemolie op is, koop ik een ander soort olie. Er is altijd wel een alternatief.

Ernst Spier

Kuddegedrag

Ik vind hamsteren ronduit asociaal en onnodig! Ik werd deze week voor de tweede keer (na het uitverkochte wc-papier tijdens de eerste coronagolf) geconfronteerd met het kuddegedrag van ons volk. Ik houd de media verantwoordelijk: zij wakkeren zulke irrationele emoties aan.

Ed den Heijer

Noodpakketten

Ik ben altijd al een ’prepper’ geweest, voorbereid op noodsituaties. Heb noodpakketten in huis met flessen water en ingeblikte voedingsmiddelen. Ik kan het met gevriesdroogde en ingeblikte waren een half jaar uithouden. Ik heb ook toiletpapier, zeep, tandpasta en twee oliekachels.

Pia-Maria van der Winden