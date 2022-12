Het perfecte plaatje: zo veel tijd steken we in het fotograferen van onze geliefden

Een foto van vrienden en familie bij de kerstboom, tijdens het kerstdiner of met de jaarwisseling met een glaasje bubbels in de hand: de komende dagen zul je ze geheid voorbij zien komen op sociale media. Het zou zomaar kunnen dat het heel wat bloed, zweet en tranen (figuurlijk dan) heeft gekost om die foto te maken. Er is namelijk vaak iets mis aan de foto: van te dichtbij gemaakt, dat ene plukje haar dat niet goed zit, of iemand die net op dat moment door het beeld loopt.

Uit een onderzoek van de Britse afdeling van Samsung blijkt dat we gemiddeld negen minuten bezig zijn voor de perfecte foto van onze dierbaren voor Instagram of Facebook, zo lezen we bij Metro UK. Ook blijkt dat bijna de helft van de mensen (48%) ervan uitgaat dat ze tijdens de kerstperiode het nog drukker zullen krijgen met het vastleggen van hun partner.

In scène gezet

Veel mensen doen echt álles voor de perfecte foto. Zelfs als dat betekent dat ze de boel een beetje moeten faken. 18% van mensen die het perfecte plaatje nastreeft, geeft toe tijdens kerst weleens de eettafel te hebben verplaatst omdat dat beter zou zijn geweest voor de foto. 13% verklapt speciaal voor de foto een feestelijke outfit aan te trekken om zich direct na de fotoshoot weer in pyjama of joggingpak te hijsen.

Levensgevaarlijk

De zogenaamde ’insta husbands’ en ’insta wives’, zij die altijd maar door hun geliefde worden gevraagd om een foto te maken, zijn bereid ver te gaan voor hun liefje. 8% zegt namelijk weleens hun eigen leven te hebben geriskeerd voor sociale media door bijvoorbeeld midden op een drukke weg met veel verkeer een fotoshoot te doen.