Knäckebröd getest: alleen deze drie merken vinden wij de moeite waard

Hoe lastig het is om een lekkere knäckebröd te maken, is gebleken tijdens de test van afgelopen week. En dat terwijl we ons afvroegen of we wel genoeg verschillen zouden kunnen onderscheiden!

Even terug naar de basis van dit type cracker. Dat het van oorsprong een Scandinavisch product is, zal niemand zijn ontgaan. De Zweedse naam zegt genoeg en betekent letterlijk breekbrood dat doorgaans van roggemeel is gemaakt. Het wordt heel kort en heet gebakken en daarna gedroogd.

Het was langer houdbaar omdat er weinig water in achterbleef.

In Nederland maakten we voor het eerst kennis met knäckebröd toen Verkade het in 1960 op de markt bracht.

Elke supermarkt verkoopt nu zijn eigen knäckebröd. De sesamvariant ligt overal in de schappen, al bleek tijdens de test dat sommige fabrikanten wel heel zuinig zijn met de hoeveelheid zaadjes op het knäckebröd.

Dat geldt met name voor Albert Heijn, waar bijna geen zaadje was te bekennen. „Droog, kartonachtige smaak. Dit heeft niets met knäckebröd te maken.”

Ook Jumbo („Hard en taai”) en huismerk G’Woon („Te hard en smakeloos”) werden niet gespaard. We hadden ook het sterke vermoeden dat het knäckebröd van 1 de Beste uit dezelfde fabriek als G’Woon komt. „Deze zijn net zo smakeloos.”

Het is dan ook de eerste keer in de geschiedenis van deze smaaktest dat er slechts drie merken overeind blijven. Dat zijn Wasa, Bolletje, en Rivercote van Lidl.

1

„Een wereld van verschil vergeleken met de andere merken”, vond men van Wasa. „Een duidelijke sesamsmaak, goed bros, veel smaak.” „Misschien wel een beetje te luchtig”, vond een andere collega. Ook vond men het jammer dat ze niet per vier waren verpakt, zoals bij andere merken. „Maar dat scheelt wel weer vervuilende verpakking.” €1,35 per 250 gr

2

Op een tweede plaats vinden we Bolletje terug met hun knäckebröd. „Hier zit veel sesamzaad op. Helemaal niet verkeerd, maar misschien neigt dit net iets te veel naar gewoon beschuit.” „Heel crunchy, wel een tikkeltje dun.” €1,35 per 240 gr

3

„Deze zijn heel erg krokant, misschien zelfs te krokant?” riep iemand over de Rivercote knäckebröd van Lidl. „Luchtig en knapperig.” „Goede smaak, een prima cracker.” €1,19 per 264 gr