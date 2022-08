Dagrecept: Runderstoof met chorizo en artisjokken

In dit recept van het bureau voor Ierse producten gebruiken we pittige chorizo en citroenrasp- en sap voor wat frisse, zomerse tonen. Na een halfuur kunt u gewoon lekker de krant gaan lezen terwijl het vlees suddert. Bestrooi het vlees met de paprika. Verhit de braadpan en bak de chorizo 6 minuten.

Haal de chorizo eruit, voeg de olijfolie toe en bak het vlees in het overgebleven bakvet rondom op hoog vuur in 5 minuten goudbruin. Breng op smaak met peper en zout en haal het vlees uit de pan. Voeg de uien en bleekselderij toe en roerbak 5 minuten tot de bleekselderij zacht is.

Doe het vlees en de chorizo terug in de pan, samen met de rozemarijn en 500 ml water. Breng aan de kook, dan het deksel erop en laat het vlees zo’n 4 uur zachtjes sudderen tot het zacht en gaar is. Draai af en toe om. Voeg eventueel extra heet water toe. Voeg na 3½ uur de uitgelekte artisjokken toe. Voeg als het vlees gaar is de spinazie in delen toe. Breng de stoofpot op smaak met citroensap, zout en versgemalen zwarte peper. Voeg voor het serveren de citroenrasp toe.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g Ierse rib of sukade (stukjes van 1,5 cm)

- 250 g chorizo (plakjes)

- ½ el gerookt paprikapoeder

- 1 el olijfolie

- 2 uien (gesnipperd)

- 3 stengels bleekselderij

- 3 takjes rozemarijn

- 1 blik artisjokken (400 g)

- 1 citroen (sap en rasp)

- 300 g spinazie

- 500 ml water