Recept: Karbonades in cidersaus met gestoofde appel

Nodig: 60 gr boter, 2 appels (in vier partjes, geschild), 1 tl suiker, 4 dikke varkenskarbonades, 1 borrelglas calvados, 1 sjalot (fijngehakt), 250 ml droge cider, 150 ml kippenbouillon, 150 ml slagroom

Bereiding: Smelt wat boter en leg er de partjes appel in. Het wordt extra lekker als je de stukjes appel een uurtje in de calvados weekt. Bestrooi met suiker en bak tot ze glazig zijn. Zet even weg.

Doe weer wat boter in de braadpan en bak de karbonades om en om mooi bruin. Giet als ze gaar zijn, het vet uit de pan en de calvados erbij, even warm laten worden en aansteken. Laat lekker uitbranden. Zet dit ook even weg.

Bak de sjalotten in wat boter glazig en roer dan de cider, bouillon en room erdoorheen. Laat even inkoken totdat het aan de lepel blijft hangen. Breng op smaak met zout en peper en laat de karbonades er nog even in nawarmen. Serveer de appel ernaast.