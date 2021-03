Hotel van de Week: zeeën van ruimte in Amstelveen

Een aparthotel kennen we eigenlijk vooral uit het buitenland. In Spanje en Portugal zijn er genoeg: appartementen met de luxe uitstraling van een hotel. Of een hotelkamer met de faciliteiten van een appartement, zo je wilt.

Aparthotel Cityden The Garden in Amstelveen is er zo een, maar ook de twee andere hotels van schoolvrienden Dirk-Jan van Eeuwen en Peer Aldenhoven kennen die opzet. Drie hotels hebben de heren nu, een in Amsterdam-West die de bijnaam urban jungle heeft, een in Amsterdam-Zuid en het pand in Amstelveen dat twee jaar geleden opende.

Hoewel de kamers met keuken vooral aan expats worden verhuurd en aan mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben, zien zij dat er vanwege het thuiswerken steeds meer als ’gewoon’ hotel gebruik van wordt gemaakt.

Bij het openen van de deur van een van de in totaal 89 kamers snappen we waarom. Wat een ruimte! Wel moet erbij worden gezegd dat wij slapen in een hoekkamer – er zijn er acht – die nog groter is dan de rest. Twee slaapkamers met elk een eigen badkamer, een grote woonkamer met zespersoons (design)tafel, een grote comfortabele bank en een offwhite keuken.

Om daar optimaal gebruik van te maken, duiken we daar zelf in in plaats van te bestellen en af te halen bij het goed te boek staande eigen restaurant Lucia’s van het hotel. De vaatwasser en inductiekookplaat moeten immers getest. De wasmachine laten we voor wat-ie is.

Kunst met een knipoog

Interessant is de visgraat gelegde vloer; niet alleen met het hout dat nu zoveel wordt gezien, ook gecombineerd met matzwart. Ook opvallend zijn de one line drawings: kunst gemaakt met een enkele zwarte lijn. In dit geval gezichten en lichamen, voorzien van lichthouten lijsten. Het zwarte kussen op de bank en het witte berenbeeld op het dressoir zijn een leuke knipoog.

De slaapkamers vragen met hun nachtblauwe kleur om een vroege duik in het zachte bed met wit linnengoed en vol kussens, maar eerst schuiven we de leverkleurige stoelen aan de witte houten tafel voor een diner aan. Daarna ploffen we op de stoffen blauwe bank, leggen de voeten op de marmerlook salontafel (oeps) en zetten de televisie op het notenhoutendressoir aan.

Alle meubels zijn duurzaam vervaardigd, zo laten we ons vertellen, en de kamers zijn geheel feng shui ingedeeld. Een duizenden jaren oude filosofie die leert hoe de omgeving, en dus ook de inrichting, geluk kan beïnvloeden. We laten in het midden of het hierdoor komt dat we met een glimlach met een muziekje op door de kamer dansen, of door de perfect geadviseerde rode wijn, maar gelukkig zijn we zeker!

In ’t kort

Interieur: Duurzaam en feng shui, lichte kleuren, Scandinavische look.

Locatie: Vlak bij het stadshart van Amstelveen, dicht bij het Amsterdamse Bos en met voldoende parkeergelegenheid à 16 euro per dagkaart. Parkeergarage in de buurt.

Service: Hartelijk, open, enthousiast en persoonlijk.

Praktisch: Vanaf ongeveer €80 per nacht. Het hotel heeft een sauna en fitness (ten tijde van het bezoek dicht vanwege coronamaatregelen), citydengarden.com