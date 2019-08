Piloot Jeroen (43): ’Altijd weer gevoel van vrijheid’

Piloot Jeroen van de Loosdrecht (43) ziet vliegen een beetje als zijn hobby. Ⓒ Frank Peters/FotoCreatives

Als kind zag Jeroen van de Loosdrecht (43) in Amersfoort F-15’s staan en even later zag hij ze vliegen. Direct wist hij wat hij later wilde worden: straaljagerpiloot. Vol gas door de lucht, niemand die je kan bijhouden, harder kan niet.