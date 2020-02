Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

In onze rubriek SPIJT vertellen lezers over hun ervaringen. Deze week: “Als jongste dochter had ik altijd een streepje voor bij mijn ouders. Maar toen zij eenmaal kleinkinderen kregen, hadden zij nergens anders oog voor. Zij leefden totaal niet meer met mij mee.”