Dagrecept: Salade van kruidige rucola, romige avocado en hartige entrecote

Na het vispotje van gisteren gaan we vandaag voor iets lichters. Een salade ligt al snel voor de hand; niks mis mee, maar dan wel graag een hartige! Bijvoorbeeld op basis van avocado, tomaat, rucola en malse, kruidige entrecote-reepjes.

Hiervoor maken we eerst een kruidenmix. Rooster het karwijzaad, koriander en peperkorrels kort in een pan zonder vet, tot de geuren vrijkomen. Laat afkoelen en stamp het geheel grof in een vijzel.

Voor de dressing meng je de wijn-azijn met olijfolie en wat zout, peper en suiker naar smaak. Meng het basilicum, de blaadjes tijm en rucola door elkaar. Kruid met 1 tl kruidenmengsel de entrecote en verhit olie in een pan. Bak het vlees met de rozemarijn 2 minuten aan elke kant op middelhoog vuur. Zet het vervolgens nog 10 minuten in een voorverwarmde oven van 120 graden om het medium-rare tot medium te krijgen. Of nog iets langer, als het echt moet...

Maak de rucola-basilicum-mix, tomaat en avocado over twee borden en besprenkel dit met de dressing. Haal het vlees uit de oven, snijd in plakjes en breng verder op smaak met zout. Verdeel de reepjes over de salade en serveer met wat knapperig stokbrood.

Nodig voor 2 personen:

- 1 entrecote van 300 g

(2,5 cm dik)

- 1 tl karwijzaad

- 1 tl korianderzaad

- 1 tl zwarte peperkorrels

- 1 el witte wijnazijn

- 4 el olijfolie, 1 el olie

- peper, zeezout, suiker

- 2 takjes tijm (blaadjes)

- 1 takje rozemarijn

- 30 g basilicum

- 100 g rucola

- 300 g tomaat (plakjes)

- 1 rijpe avocado (reepjes)