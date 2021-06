GROUP OF PEOPLE SITTING ON WAL Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm

Nu alles weer voorzichtig opengaat, dient zich daar ook direct de keuzestress aan. Zoveel feestjes, zoveel mogelijkheden ineens. Hoe zorgen we dat we ons niet gelijk over de kop gaan leven en we onzer kanldrang de baas blijven?