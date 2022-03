Gek op bakken? Dit wil je weten over verse en gedroogde gist

Het verschil

Verse gist herken je aan de rechthoekige blokjes die je soms op de versafdeling van grotere of Turkse supermarkten vindt. De textuur is zacht en vochtig en verse gist wordt graag gebruikt door professionele bakkers. Een pakje verse gist kun je ongeveer veertien dagen in de koelkast bewaren.

Bij gedroogde gist gaat het om hetzelfde ingrediënt maar dan gedroogd en in poedervorm. De zakjes die je daarvan koopt zijn vaak per 7 gram afgewogen. Dat is niet geheel toevallig, want in reguliere recepten is 7 meestal het benodigde aantal gram voor 500 gram bloem. Gedroogde gist kan haast eeuwig in de voorraadkast blijven staan.

1/3: de magische ratio

Alles goed en wel, maar zijn verse en droge gist nou eigenlijk inwisselbaar? Kortweg: ja. De twee soorten gist hebben beide dezelfde werking en in feite is het vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur. Het enige waar je op moet letten, is dat je van verse en gedroogde gist andere hoeveelheden nodig hebt.

Vraagt je recept om verse gist en heb je dat niet in huis? Deel het aantal benodigde gram door drie en gebruik dit aantal gram aan gedroogde gist – en omgekeerd natuurlijk. Van gedroogde gist heb je in verhouding dus minder nodig dan van verse gist.

Kortom: bespaar jezelf een hoop stress en zorg dat je standaard een voorraadje droge gist in huis hebt.