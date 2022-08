Waarom het best slim kan zijn om de middelste vliegtuigstoel te boeken

Lekker aan het gangpad zodat je wat meer ruimte hebt om af en toe je benen te strekken of aan het raam zodat je naar de wolken kan staren. Maar een stoel in het midden? Die is niet zo populair om te boeken.

Jacob Wedderburn-Day, de baas reisorganisatie Stasher, beweert dat er een goede reden is om dat toch te doen. Volgens hem hebben mensen die een middelste stoel geboekt hebben, namelijk een grotere kans om een gratis upgrade te krijgen.

„Luchtvaartmaatschappijen zullen eerder passagiers upgraden die op de middelste stoel zitten omdat die over het algemeen gezien worden als de meest populaire plek om te zitten”, stelt hij. Succes is echter niet verzekerd. Het is volgens Wedderburn-Day belangrijk dat passagiers zich realiseren dat een upgrade niet áltijd lukt. „Maar als je het niet erg vindt om tussen twee personen ingeklemd in het vliegtuig te zitten, dan is het altijd de moeite waard om tijdens het boeken voor de middelste stoel te gaan.”