Deze slaaphouding zou je zoveel mogelijk moeten voorkomen

Volgens James Leinhardt is er één houding die je zo veel mogelijk moet proberen te voorkomen omdat die een negatief effect kan hebben op je lichaamshouding. Bovendien zou deze manier van slapen de kans op spierpijn vergroten.

In een video op TikTok stelt Leinhardt dat op je buik de meest slechte slaaphouding is. „Je draait je nek en duwt je hoofd omhoog: een onnatuurlijke houding voor je ruggengraat”, zo luidt zijn uitleg. „Dit is niet goed voor je wervels en kan zorgen voor nek- en rugpijn.”

Kussens

Hoe hoort het dan volgens Leinhardt? Volgens de lichaamshoudingsexpert is het in ieder geval belangrijk om slim gebruik te maken van je kussens. Zijn advies is om je hoofd op een kussen te leggen dat de ruimte vult tussen het topje van je oor en de top van je schouder. Een andere kussen leg je tussen je knieën en enkels. „Dat zorgt voor extra steun en stabiliseert de heup.”