Een sedan met goede motor én automaat? Deze drie modellen koop je voor 10.000 euro

Premium Financieel

Shell overweegt na 85 jaar exit uit Nigeria

Shell denkt erover om te vertrekken uit Nigeria. Het Afrikaanse land was lang een belangrijk onderdeel van Shell, en één van de landen waar de olie- en gasreus het langst aanwezig is. Sinds de jaren 70 is Nigeria echter synoniem geworden met vervuiling. Shell zou de Britse bank Standard Chartered in...