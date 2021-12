Zelfstandig wonen, maar toch samen

Centraal Wonen is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij iedereen een eigen woning heeft, maar gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar deelt. Niet dat die woonvorm helemaal nieuw is, maar wel voorzichtig groeiend in de nieuwbouw.

Denemarken was voorloper van deze woonvorm. Daar ontstond al in 1970 het eerste project waarbij mensen zelfstandig wonen maar in meer of mindere mate met elkaar van doen hebben. De Wandelmeent in Hilversum staat te boek als eerste project in Nederland in 1977.

Binnenlopen

In de hobbyruimte vinden klussers elkaar, als er een aanhanger nodig is, is-ie zo gedeeld en ook een wasje kan gezamenlijk worden gedaan. Met een speciale koffiebel wordt aangekondigd dat de koffie, vaak met wat lekkers, klaarstaat voor degenen die dat willen. De huizen, in kruisvorm met een centraal plein in het midden, hebben gewone deurklinken: iedereen kan bij elkaar binnenlopen. Geen behoefte aan bezoek? Dan gaat de deur op slot.

In Helmond komt het Brainport Smart District bij Brandevoort (BSD). De vijftien slimme en levensloopbestendige appartementen moeten nog worden gebouwd, maar eenmaal de sleutel gekregen, is het de bedoeling dat de bewoners echt naar elkaar omkijken.

Méér dan een vriendelijk ’Hallo’ en ’Dag’ in het voorbijgaan: in de gemeenschappelijke tuin is een moes- en kruidentuin bedacht waar de bewoners samen kunnen schoffelen. Ook is er een gezamenlijke ruimte waar kan worden gegeten of televisie kan worden gekeken. Zoals vroeger in het studentenhuis, maar dan zonder vieze vaat of lege bierflesjes.

Of de woonvorm daadwerkelijk zo in de praktijk gaat werken, is nog even afwachten; de verwachting is dat er eind volgend jaar zal worden gebouwd aan deze appartementen met een sociaal aspect.

Vergrijzing

Het kan inderdaad een gezellige oplossing zijn om de ieder-voor-zichmentaliteit te keren, maar wellicht ook een oplossing voor de vergrijzing en plaatstekort in verzorgingstehuizen.

Zo is er in Groningen het idee voor Het Groene Dorp: bewoners van alle leeftijden kunnen zich inschrijven en een potje koken voor de wat oudere bewoners die tegelijkertijd gebruik kunnen maken van medische zorg via thuiszorg en het speciale woonzorghuis.

Ook is het de bedoeling dat degenen die dat wel kunnen (en willen), klusjes en boodschappen doen voor hen die slecht ter been zijn, een oogje in het zeil houden en zo nodig hulp bieden.