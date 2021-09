6 x bijzondere wintercampings in Nederland

Pop – up winterfestijn in de Drentse bossen

Vanaf 12 november opent Winterwoods rondom Elp hun houten deuren en kan je, midden in de bossen van Drenthe, genieten van wat de natuur te bieden heeft. Voor tijdens je verblijf heeft Winterwoods een heel scala aan winterse activiteiten georganiseerd. Denk aan yoga workshops, outdoor hottubs en zelf gekookte maaltijden roosteren boven het vuur.

Je hoeft je niet druk te maken om koude nachten, want er wordt geslapen in traditionele, goed geïsoleerde yurts. Bij Winterwoods wordt kamperen een knusse, warme beleving met volop gezelligheid. Voor de optimale winterervaring ben je bij deze ontspannen wintercamping aan het juiste adres!

winterwoods.nl/drenthe

Kerstmarkt

Kerst vieren in een Limburgs winterlandschap: het kan bij Panorama Camping Gulperberg! Hier kun je genieten van besneeuwde cafés in de buurt en verschillende sfeervolle kerstmarkten bezoeken. Die bevinden zich namelijk op een steenworp afstand van de wintercamping.

Om er te midden van de sneeuw alsnog warmpjes bij te zitten kun je een fijne winterchalet huren. Ervaar het kampeergevoel en ga op ontdekkingstocht in de omgeving. Er valt veel moois te ontdekken in de Limburgse dorpjes!

campinggulpenberg.nl

Zee, strand en winterweer

Zoals de naam misschien al doet vermoeden, ligt de Noordwijkse wintercamping De Duinpan te midden van strand, zee en duinen. Slapen in een tentje op het koude strand is er gelukkig niet bij, want je kunt een heuse beachloft huren! Voorverwarmd en met kachel, uiteraard.

In de ochtend is het genieten geblazen van winterse strandwandelingen op het mooie strand van Noordwijk. Erg ver is het tenslotte niet: je hoeft alleen maar de beachloft uit te lopen en je staat in de duinen.

Goed nieuws voor hondenbezitters: huisdieren zijn bij de Duinpan zeer welkom.

campingdeduinpan.nl

Koeien spotten vanuit een Grondulow

Bij Koe in de Kost kun je vanuit de Grondulow over de boerderij heen kijken. Ⓒ Koe in de Kost

Deze boerderij in Overijssel doet haar naam eer aan; je kunt er namelijk het hele jaar door overnachten in het weiland tussen de koeien, en wel vanuit hun duurzame ‘Grondulows.’ Oftewel, halfronde eco-accommodaties met een dak van boomstammen.

Dat is nog niet alles: bij aankomst krijg je een ‘eigen’ koe toegewezen die je vanuit je knusse Grondulow kun zien en, mocht je dat leuk vinden, helpen verzorgen. Zo kom je pas echt even los van het drukke dagelijkse leven!

Koeindekost.nl

Overwinteren in MOON en SUN

Sterrenkijken en luisteren naar natuurgeluiden om je heen vanuit de bijzondere tenten van natuurcamping Voscheheugte: de twee ‘Stargarzers’ genaamd MOON en SUN.

Dit zijn grote tenten met een oppervlakte van 20 vierkante meter en een hoogte van ruim 3 meter. Geklungel met tentstokken is er bij de Voscheheugte dus niet bij!

De geïsoleerde binnentent houdt de kou buiten en de Stargazers zijn beide voorzien van een houtkachel. Tip voor een romantisch weekendje weg: een Stargazer tent is geschikt voor maximaal 2 personen.

voscheheugte.com

Stro-iglo’s en huifkarren op het strand

Mocht je na alle unieke accommodaties van deze lijst nog op zoek zijn naar iets nóg originelers, dan zit je bij Hayema Heerd in Groningen meer dan goed!

Je kunt hier namelijk de nacht doorbrengen in een van de stro-iglo’s, een sfeervolle en stormbestendige slaapplek op het platteland.

Een stro-iglo is niet de enige bijzondere optie. Er kan ook worden overnacht in een heuse huifkar! Dit is in de winter geen uitzondering. In het najaar wordt er geslapen in de Barn & Beach, oftewel, huifkarren op het Groningse strand. Vanuit je knusse huifkar de zon boven het berijpte strand zien opkomen, als dat niet bijzonder is…

hayemaheerd.nl