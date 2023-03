Vijf alternatieven voor zwarte peper voor een verrassende twist

Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: zout en (zwarte) peper. Ze staan waarschijnlijk gebroederlijk naast elkaar in je keukenkastje en in bijna elk recept worden ze wel gezamenlijk genoemd. Maar waar zout de gave heeft om smaken te veranderen en te versterken, is peper pas écht een specerij te noemen. Een echte smaakmaker, dus.

1. Cayennepeper

Een goed alternatief voor zwarte peper is bijvoorbeeld cayennepeper. Cayennepeper heeft lekker veel pit en daarmee (vaak) een streepje voor op zwarte peper. Fantastisch om kip (en kippenpootjes) en spareribs mee te kruiden, om eitjes mee op smaak te brengen, bij mosselen en andere zeevruchten of als kruiden op frietjes, popcorn en uienringen. Tip: doe je cayennepeper eens samen in een potje met knoflookpoeder.

Houd je van pit? Voeg dan eens een snufje cayenne toe aan je (citroen)limonade of een smoothie, voor een extra kick. In Mexico is dit zelfs erg gebruikelijk en strooien ze hun tajín over álles. Appels, zoete sapjes en andere dingen die je misschien niet direct zou combineren met pittige peper.

2. Mosterdpoeder

Ze hebben het bij de Aziatische supermarkt en in de delicatessenwinkel, maar ook in de supermarkt kun je tegenwoordig mosterdpoeder kopen. Het scherpe gele poeder is een ideale smaakmaker én een goed alternatief voor zwarte peper.

Niet alleen in een rub voor vlees en stevige vis (zoals zalm) maar het geeft ook wat diepte en (peperige) scherpte aan dressings en vinaigrettes.

3. Gedroogde chili

Gedroogde chilivlokken zijn ideaal als je meer diepte wil toevoegen aan een gerecht. Koop kleine gedroogde chili’s en stop ze in pepermolentje, zodat je altijd overal wat gedroogde chili overheen kunt strooien. Te veel gedoe? Je koopt tegenwoordig ook de lekkerste chilivlokken in de winkel. Die zijn erg lekker in pastasauzen of in een mac & cheese. Én ideaal om (gegrilde) groenten een oppepper te geven. Denk daarbij aan pompoen en zoete aardappel, maar ook broccoli of mais.

4. Szechuanpeper

Szechuanpeper heeft iets citrus-achtigs en tintelt op je tong. En juist dat maakt de korrels zo verslavend lekker. Ze passen goed bij kip, rundvlees en tofu, maar ook in noedels, in salades en sushibowls en in de beroemde geplette komkommers.

Ook lekker: probeer ze eens in een jus op basis van rode wijn en serveer bij een mooi stukje rundvlees. Of verwerk ze eens in koekjes, zoals huisgemaakte kletskoppen.

5. Roze peper

Roze peper is niet alleen mooi maar ook nog eens erg lekker. Omdat het eigenlijk een besje is én familie van de cashewnoot (ja, echt!), heeft roze peper een hele mooie exotische, florale smaak. Lekker voor een frisse, zoete touch in salades en bij vlees. Probeer het ook eens in Aziatische gerechten, zoals noedels of Thaise rode curry.