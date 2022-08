Kleding wassen op vakantie? Vijf tips van Zamarra

1. Aan vakantiewasjes wil je niet te veel tijd kwijt zijn. Je kunt er al rekening mee houden terwijl je de koffer pakt. Vervang katoenen handdoeken door sneldrogende micovezel-exemplaren en kies voor synthetische travelwear.

2. Ga je kort op reis? Giet dan wat van je eigen wasmiddel over in een reisflaconnetje. Ook wasstrips zijn ideaal voor op reis omdat ze vrijwel geen ruimte in de bagage innemen. Voor een langere trip is een tube vakantiewasmiddel handiger. Handig: deze kun je ook met koud water gebruiken.

3. Wasmiddel vergeten? Gebruik dan een beetje shampoo of desnoods een drupje afwasmiddel. Zit je in een hotel, dan kan dat kleine hotelzeepje ook prima dienst doen als wasmiddel.

4. Kleding die erg vies is geworden, kun je in een dichtgeknoopte vuilniszak met water en een beetje wasmiddel in de zon laten weken. Houd hierbij lichte en donker was goed gescheiden om kleuroverdracht te voorkomen.

5. Overtollig water knijp je makkelijker uit textiel als je het op een droge handdoek legt en hierin strak oprolt. De handdoek neemt het vocht op.

