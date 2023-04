Premium Het beste van De Telegraaf

Met de Jaguar F-Type door het Spaanse landschap: een bitterzoete rit

Door Remco Slump Kopieer naar clipboard

Lekker de Jaguar F-Type V8 laten brullen. Ⓒ Jaguar

De 5,0-liter supercharged V8 van de Jaguar F-Type klinkt ons als muziek in de oren. Maar als we goed naar het oorverdovende geschetter luisteren, horen we er een droevige melodie in. Die van Waarheen, waarvoor.