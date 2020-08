De reis van Dion Striekwold: ’Helaas bestolen tijdens fietstocht in Ethiopië’

Mooiste reis

„Een fietstocht van Vancouver naar Tijuana, in mei 2004. Daarna zijn mijn vrouw en zoontje overgevlogen en hebben we met een camper een aantal parken bezocht. Daarna in twee weken weer in m’n eentje van San Francisco naar Tijuana. De Redwoods in het noorden van Californië hebben grote indruk gemaakt. De omgeving is onwerkelijk, je voelt je zo nederig tussen de majestueuze sequoia’s met een stamomtrek tot 20 meter.”

Drama

„Nooit zal ik nog voet in Ethiopië zetten. In 2014 was ik te ziek om fietsend het hooggebergte in Ethiopië door te komen en heb ik in een minibus met de fiets erbovenop het land doorkruist. Dus ben ik in 2018 teruggevlogen om dat traject alsnog fietsend te doen. Met nog twee fietsdagen voor de boeg is tijdens het vervangen van een fietsband in het plaatsje Azezo mijn stuurtas met alle belangrijke dingen erin gestolen. In het lemen hutje waar de politie in zou zitten, heb ik met heel veel moeite het nummer van de Nederlandse ambassade achterhaald.”

Avontuur

„In Stuarts Well, Australië, werd ik tijdens een stop bij een fietstocht getrakteerd op een optreden van Dinky the singing dingo. Een dingo, een wilde hond, liep over de toetsen van een piano terwijl hij jammerde als een wolf. Naar verluidt is Dinky zelfs eens naar Sydney gevlogen om met een orkest mee te huilen in een opera.”

Apart ontbijt

„Onderweg in Noord-Soedan werd een geitenbout ontdaan van vliegen om er vervolgens stukken vlees af te hakken. Na een beetje bakken kon ik een mengsel van botsplinters en semirauw vlees gaan (her)kauwen.”

Hier moet je heen

„21 grill on Hannover in Blantyre, Malawi. Na maandenlang droge smakeloze maïsstampmotjes en bonen en af en toe kip te hebben gegeten, hadden ze hier een fantastische steak.”

