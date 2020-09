Huishoudproblemen: muffe vloerbedekking en vieze ovens

H. van de Straat: „Ik heb overal vloerbedekking. Vanwege de kat doe ik alle kamerdeuren dicht als ik wegga. Nu ruikt het muf als ik binnenkom. Wat kan ik daaraan doen?”

Zamarra: Vloerbedekking verzamelt in de loop der jaren veel stof en kan muffig gaan ruiken in een afgesloten ruimte. Het is raadzaam om altijd een ventilatierooster of raampje op een kier te zetten. U kunt het tapijt een goede opfrisbeurt geven met een tapijtreiniger in poedervorm, bijvoorbeeld Vanish Power Clean - Fresh Tapijtreiniger, verkrijgbaar bij de drogist.

Yntze Looper: „Hoe maak ik een heel vieze oven schoon? Al veel geprobeerd, maar niets lukt.”

Zamarra: Als een oven heel erg vies is, heb je meerdere sessies nodig. Dat gaat het best met een ovenreiniger. Spuit de oven in en laat de reiniger de maximale tijd inwerken. Daarna het vuile schuim weghalen en de behandeling herhalen. Aangekoekte stukjes kun je behandelen met Cif schuurmiddel en een pannensponsje.

Ook een huishoudvraag? Mail naar [email protected].