Recept van de dag: witlof met kip

Dit recept komt van Els Jurgens. Ze schrijft: “Dit is een recept met witlof dat ik in de loop van jaren vaak heb klaargemaakt en steeds een beetje heb uitgebreid. Mijn man en ik eten dit regelmatig als “dieet” maaltijd. Veel groenten en licht verteerbaar. De hoeveelheid is ruim voldoende voor twee personen.

Nodig voor twee personen:

• 750 gram witlof, harde kern verwijderd, in grove stukken

• 250 gram champignons, in plakjes

• 125 gram taugé

• 3 teentjes knoflook, geperst (mag ook meer of minder)

• bosje lente-ui, in kleine ringetjes

• stukje verse gember, geraspt

• 250 gram kip, in blokjes

• zout, peper

• djahé

• ketjap manis

• (olijf)olie

Bereiden:

Verhit wat olie in een wok. Fruit de lente-ui, knoflook en gember kort aan. Lof erbij en roerbakken tot de lof iets is geslonken. Dan champignons erbij en verder roerbakken tot de groenten voldoende gaar zijn. Intussen in andere pan wat olie verhitten. Kip bestrooien met zout, peper en djahé en aanbakken. Scheutje ketjap erdoor en verder garen. (Ik bak de kip apart om zeker te zijn dat deze goed gaar is) Bij de groenten eventueel het losgekomen vocht afgieten, op smaak brengen met zout en (veel) peper. Dan als laatste de taugé erdoor roeren en de kipblokjes erdoor doen.

Al dan niet rijst bij serveren. Eet smakelijk. Els Jurgens.” Dank Els.

Nog één vraag, wat zijn jullie meest geliefde blikjesmaaltijden. Voor als je je huis niet meer uit mag? [email protected]