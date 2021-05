In het overvolle Amsterdamse hotelaanbod weet eenkamerhotel vondice knap op te vallen

In een overvolle Amsterdamse hotelmarkt de uitdaging aangaan om iets verrassend te brengen, dan moét je wel overtuigd zijn van je concept. Eén stap door een van de drie (!) ingangen van het unieke vondice eenkamerhotel op het Amsterdamse Zeeburgereiland leert dat ondernemer Martijn van den Dobbelsteen (zie hier de verklaring van de hotelnaam) het snapt. Als je hier niet met de nodige oh’s en ah’s binnenkomt, weten wij het ook niet meer.

Alleen de historie van het 21 meter lange en twee verdiepingen tellende gebouw(tje) is al een heel verhaal waard: een in de jaren 70 gebouwd en voormalig slibvijzelgemaal (probeer dat eens een aantal keer snel achter elkaar te zeggen), waar de laatste fase van de waterzuivering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost plaatsvond.

Bed als hoogtepunt

Het industrieel erfgoed werd van binnen gestript – er werd zo’n 10.000 kilo beton weggehakt – en geheel designverantwoord heropgebouwd en -ingericht. Het twee bij twee meter bed vormt, letterlijk, een van de hoogtepunten, want het is gelegen op de hoogste verdieping, daar waar eerst de machinekamer was. Omgeven met hout en staal is het een geheel eigen domein, met het daglicht komend uit de hooggelegen ramen. De betonnen bijna zwevende trappen links en rechts ervan leiden naar de twee andere van het drietal vertrekken, de stappen- en verdiepingenteller wordt dus aardig aan het werk gezet.

Weloverwogen design

Onder die trappen bevinden zich nog twee slaapplaatsen. Weliswaar laag, maar een mooi avontuur voor kinderen, omdat ze door een gat in het beton zijn verbonden met elkaar. Op links de lichte badkamer met grote regendouche. Op rechts, op de plek waar vroeger de schoepen zaten, is nu een lichthouten, het materiaal dat overal terugkomt, keuken met leren loungehoek gevormd. Ook hier is, net als in de slaap- en badkamer, een grote stalen deur die naar buiten leidt. Alles is weloverwogen bedacht door TANK interior design, ook verantwoordelijk voor de A’dam Toren. Ook bijzonder is het lichtplan: de designlampen zijn strategisch zo geplaatst en in te stellen dat de juiste sfeer wordt gecreëerd.

Meer dan een hotel

Het vondice is zoals gezegd een eenkamerhotel. Al doet het woord hotel de ervaring eigenlijk bijna teniet: meer is het een 67 vierkante meter tellende eigen (design)wereld, zo halfverscholen onder de grond. Inchecken gebeurt met een app op de telefoon, geheel coronaproof ook nog eens, en met de handleiding vooraf en binnen in de brochure wordt alles duidelijk. Wat er vooral duidelijk wordt is dat Amsterdam weliswaar volgens de laatste CBS-cijfers maar liefst 39.546 kamers telt, maar dat het vondice het flikt om in een moeilijke tijd een van de meest onderscheidende aan te bieden.

In ’t kort

Interieur: Hoogwaardige natuurlijke materialen, veelal hergebruikt of handgemaakt, ontworpen met designers-oog.

Locatie: Zeeburgereiland vlakbij de Ring A10, op een steenworp afstand van de grootste skatebaan van Europa. Eigen parkeergelegenheid en twee fietsen ter beschikking. Met de tram ben je in 10 minuten in hartje stad.

Service: Die vindt vooral vooraf plaats: eenmaal op locatie is er geen personeel, al is er altijd iemand bereikbaar voor vragen of hulp.

Praktisch: Vanaf ongeveer 250 euro per nacht, vondice.com.