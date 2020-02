Recept van de dag: hemelse valentijnsmodder

Nodig voor 2 geliefden:

• 200 gr pure chocolade van super kwaliteit

• ½ theel chipotle peper

• 10 g boter

• 1 ei

• 20 g suiker

• 400 ml room

• 15 ml sinaasappellikeur (Bijv de Triple Sec van De Ooievaar)

Bereiding:

Smelt de chocolade au bain-marie, meng de boter erdoor en de gemalen chipotle. Laat afkoelen tot het lauwwarm is. Splits de eieren en meng de eidooiers door het chocolademengsel. Klop de eiwitten met de suiker tot pieken en klop de room dik. Spatel het eiwit door het chocolademengsel. Spatel de room en de likeur erdoor en laat de hemelse modder in passende glazen minstens 2 uur opstijven in de koelkast. Garneer met harten en vooral met liefde.

Oh, trouwens, volgende week, 22 en 23 februari, staat de Amserdamse Beurs van Berlage weer helemaal in het teken van het Chocoa Festival. De afgelopen weken zijn de fijnste, mooiste, heerlijkste chocolades uit de hele wereld naar Amsterdam gebracht. Als je serieus zo’n chocojunk als partner hebt, dan maak je zeer goede sier met een kaartje voor deze unieke dagen. Alleen vandaag twee voor de prijs van een! Valentijns CODE: SAYHGCTM via chocoafestival.nl/