“Mijn moeder kookt heel vreemd. En soms doet ze maar wat. Het is een mengeling tussen Hollands en Indisch. Dat trok vriendinnen die graag met ons mee eten. En altijd welkom, je weet wel. Op een dag was het gewoon Hollands, aardappels vlees en groente. Mijn schoolvriendin proefde de jus die mijn moeder over haar aardappels schepte. Heerlijk, vond ze. ‘Mevrouw, ik kan wel proeven dat u deze jus helemaal zelf hebt gemaakt. Geweldig, ik wou dat mijn moeder dat kon.’ Mijn moeder knikte vriendelijk. Ze geniet wel van een complimentje. Maar ik wist dat ze gewoon een klont kant en klare boterjus had gebruikt. Ik schaamte me kapot. Ik heb het dat vriendinnetje natuurlijk nooit verteld, maar ik kan geen jus zien zonder hieraan te denken.” Maar wat is nou een handige manier om wel echt jus te maken?

Eunice de Koning, Utrecht

We zochten een lekkere jus voor je, Eunice. Zo maak je de lekkerste jus:

Bak gehaktballen, worstjes, biefstukken altijd in echte boerenboter, die verbrandt nauwelijks. Haal uit de pan en houd warm. Fruit een gesnipperd uitje in dezelfde pan, voeg 1 eetl tomatenpuree toe, een halve eetl Dijon-mosterd en een heel klein beetje bloem. Laat al roerend even pruttelen. Blus af met een scheutje rode wijn. Nog even laten inkoken