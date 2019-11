Recept van de dag: eerste tosti van het carnavalsseizoen

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Echt geen zin in koken vandaag. Dat kan je zo hebben toch? Bijvoorbeeld als je met je zotte kop van de elfde van de elfde komt. Voor wie rustig hoog boven de rivieren woont: dan beginnen ze alweer met het carnavalsseizoen! Overigens in mijn geliefde Cothen ook, toch eens vragen waar dat feestje is. Goed, we koken niet. Dan is er altijd nog de tosti.