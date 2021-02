Met deze tips maak jij straks gegarandeerd de mooiste sneeuwfoto’s

1. Licht

De camera ziet door de witte sneeuw veel te veel licht en zal dat willen corrigeren. Het gevolg: te donkere foto’s. Overbelichten is de remedie.

Ⓒ 123rf

2. Kleurtemperatuur

Nog zo’n misser van de camera: de witbalans die uit balans raakt en daardoor zorgt voor (te) blauwe foto’s. Pas daarom je witbalans handmatig aan naar een warmere kleurtemperatuur.

3. Contrast

Zoek contrast in je foto. Focus dus niet alleen op een met sneeuw bedekte vlakte, maar een boom, bankje of persoon maakt echt het verschil.

4. Vroeg

Ⓒ 123rf

Ga vroeg de deur uit, want dan vind je nog een onaangetaste sneeuwdeken zonder voetstappen of andere sporen. Bovendien heb je dan het mooiste licht. Wees er wel snel bij, voordat de sneeuw in een vieze drab verandert.

5. Batterij

Door de koude raakt je batterij erg snel leeg. Neem dus 100% opgeladen of extra accu’s mee en houd ze warm onder je jas.

6. Tegenlicht

Een foto met tegenlicht geeft vaak veel meer sfeer omdat alles dan een gouden randje krijgt.

Ⓒ 123rf

7. Details

Kijk ook eens naar details zoals ijspegels, bevroren planten of rijp op de bomen.

Ⓒ 123rf

8. Warmte

Vergeet jezelf niet! Door je warm aan te kleden hoef je niet voortijdig door tintelende bevroren vingers naar huis.

9. Standpunt

Neem eens een niet voor de hand liggend standpunt in, voor een verrassend effect. Maak de foto bijvoorbeeld eens heel laag bij de grond en zie wat er dan gebeurt.

10. Nabewerking

En ja, je kun natuurlijk ook nog altijd na een productieve dag in de sneeuw je foto’s nabewerken met een fotoprogramma. Lekker onder het genot van een dampende glühwein!

Wij zijn heel benieuwd naar jullie creaties. Mail jouw mooiste sneeuwfoto naar [email protected] en wie weet zie jij jouw foto terug op deze site.