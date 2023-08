Dagrecept: Pannenkoeken van aardappel met spek

Nodig voor 4 personen:

- 500 ml volle melk

- 100 g tarwebloem

- 2 tl zout

- 1 groot ei

- 800 gram aardappelen

- boter om te bakken

- Spek, dun gesneden

- fris zure jam naar keuze

Bereiding

Meng melk en bloem in een kom, meng de eieren en zout. Rasp de aardappelen op het fijne of grove deel (kwestie van smaak) van een rasp en meng ze door het beslag. Laat 30 minuten rusten voordat je de pannenkoekjes bakt. Verhit een flinke klont boter in een koekenpan. Giet zo’n 150 g beslag in de pan voor een dikke pannenkoek, je kunt het beslag ook over de koekenpan verdelen zodat de aardappel gelijkmatig over de pannenkoek wordt verdeeld). Bak op middelhoog vuur aan beide kanten goudbruin en knapperig aan de randen. Pas op dat ze niet te heet worden waardoor ze sneller bruin dan gaar zijn, ongeveer 4 minuten per kant. Leg ze op een bord of in een ovenschaal en zet in een oven van 75 graden om warm te houden. Bak het spek (of bacon) goudbruin en krokant en laat uitlekken op keukenpapier. Serveer met de spek en bosbessenjam (of een andere friszure jam).