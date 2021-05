Recept van de dag: zo maak je pesto alla genovese

Voor groene pesto (alla genovese, uit Genua) heb je namelijk alleen maar verse basilicum, goede olijfolie, knoflook, pijnboompitjes en verse geraspte parmezaan en/of pecorino nodig.

Als je dat vergelijkt met wat er aan ingrediënten in de potjes uit de supermarkt zit. Op een bekend etiket zag ik onder meer cashewnoten, melkwei, glucosestroop, aroma en havervlokken staan...

Wist u trouwens dat de naam ’pesto’ is afgeleid van het Genuese woord voor stampen? De basis-ingrediënten werden vroeger namelijk samen in een vijzel gestampt.

Nodig voor vier porties:

- 40 g basilicum

- 1 teentje knoflook

- 50 g pijnboompitten

- 50 g geraspte parmezaan (of een mix met pecorino)

- 100 ml extra vergine olijfolie

- zout

- peper

Bereiding

Bak de pijnboombitten in een koekenpan op laag vuur zachtjes goudbruin en beweeg af en toe de pan. Laat even afkoelen en doe de pijnboompitjes met de knoflook, basilicum en een beetje zout in de keukenmachine. Zet even aan op de middelste stand en voeg dan de geraspte kaas toe, waarna je hem weer laat draaien. Voeg dan, terwijl de machine aanstaat, langzaam de olijfolie toe totdat je pesto de gewenste textuur heeft. Breng verder op smaak met zout en peper.