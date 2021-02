Column Babette: het legenestsyndroom

Daar gaat-ie. In een overvol busje, met op schoot zijn enorme muziekbox. De box die ik regelmatig heb vervloekt. Te vaak riep ik naar boven dat die rotmuziek zachter moest. Dat hij aan de buren moest denken, dat ik zo niet kon werken, dat we niet in een club waren.

Nu al weet ik dat ik zijn muziek ga missen. Net als zijn kleren op de grond, de lege yoghurtbakjes op het nachtkastje, de geur van tosti’s midden in de nacht.

Stiekem koester ik zelfs de momenten dat zijn bezopen vrienden mijn roze champagne hadden opgedronken, dat onze schoenzolen na een stiekem feestje aan de vloer bleven plakken en dat er per ongeluk weer eens iets kapot was gegaan.

Maar boven alles ga ik de vrolijkheid van mijn 18-jarige zoon missen. Zijn bravoure, zelfstandigheid, grenzeloze ambitie, hang naar lol in het leven.

Als hij wegrijdt en zwaait, vraag ik voorzichtig: zal ik straks langskomen om je te helpen met uitpakken? „We zien wel even, ik app je.”

Tot mijn grote geluk sta ik enkele uren later dozen uit te pakken en weet zo het einde van mijn zorgtaak nog even te rekken. Het brok in mijn keel heeft inmiddels plaatsgemaakt voor trots.

Ik ben onder de indruk van de geweldige ruimte waar hij met een van zijn vrienden gaat wonen. De jongens hebben overduidelijk zin in hun avontuur en zijn in volle concentratie de bedbank en tv-kast in elkaar aan het zetten.

Als ik, boven de muziek uit, vraag waar ik de stapel schoon beddengoed laat, zegt hij: „Wat moet ik met zoveel hoezen? Je denkt toch niet dat ik mijn bed vaak ga wassen of zo?” Net even iets te blij antwoord ik dat hij de was altijd bij mij kan brengen.

Mijn zoon lacht en wijst naar een gloednieuwe wasmachine en droger in de hoek. Shit.

Had die geweldige huisbaas nou niet een beetje rekening kunnen houden met een moeder met het legenestsyndroom?

