Deze Franse cross-overs met automaat koop je voor 20.000 euro

Citroën C3 Aircross 2017 – 2021

De C3 Aircross heeft heel wat te bieden. Dan denken we aan z’n ruime interieurmaten, geholpen door een verschuifbare achterbank. De kofferbak meet minimaal 410 liter. Verder vallen de fijne voorstoelen op. De Citroën rijdt sowieso aangenaam comfortabel met een verbruik van 1 op 14. Bij de merkdealer in Schagen vinden we een rijk uitgeruste 110 ’Shine’ (2018, 54.000 km) voor € 19.990.

Peugeot 2008 2013 – 2019

De 2008 is niet de ruimste in zijn klasse, maar biedt wel meer ruimte dan de hatchback waarvan het model is afgeleid. Met 350 liter geldt dat zeker voor de bagageruimte. Rijd je ook veel snelweg, dan ben je beter af met de sterkere benzinemotoren. Daarmee haal je 1 op 15.

De Peugeot-dealer in Alkmaar heeft voor € 19.950 twee identieke grijze exemparen met automaat (2018, 35.000 km) te koop staan.

Renault Captur 2013 – 2019

Naast het rijcomfort gelden de binnenruimte en het flexibele interieur als sterke punten van de Captur. Zo heeft de kleine cross-over een verschuifbare achterbank. Voor een automatische transmissie zit je vast aan de 1.2 liter viercilinder benzinemotor. Reken op een verbruik van 1 op 14. Wij vonden een zwarte, zeer complete ’Initiale Paris’ (2017, 39.000 km) bij een autobedrijf in Lemelerveld voor € 19.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Citroën C3 Aircross

De meeste exemplaren van de C3 Aircross zijn voorzien van een 1.2-liter driecilinder benzinemotor. Een betrouwbare krachtbron, zolang de Citroën deskundig wordt onderhouden. Wordt niet exact de juiste specificatie motorolie gebruikt, dan kan de distributiesnaar aangetast raken of de olieleidingen verstopt. Dat kan tot ingrijpende reparaties leiden.

Peugeot 2008

De 2008 is motorisch gezien identiek aan de C3 Aircross. Hier geldt precies dezelfde waarschuwing: zorg voor deskundig onderhoud en bespaar in geen geval op de motorolie. De half-automatische transmissie waarvoor je bij dit model kunt kiezen, wil soms niet van verzet wisselen als de accu los is geweest. De Wegenwacht kan dat euvel ter plekke verhelpen.

Renault Captur

De Wegenwacht kent enkele probleempjes van de Captur. Zo gaat de ladingsensor van de accu weleens stuk. De Wegenwacht krijgt de Renault weer aan de praat, maar bij de eerstvolgende servicebeurt moet er een nieuwe sensor in. Er bestaan ook wat kleine elektronische storingen. Raak niet in paniek als de tekst ’Kans op motorschade, STOP!’ op het dashboard verschijnt.

Ons advies

Vooral de Citroën en de Renault zijn aan elkaar gewaagd. Wij zouden de voorkeur geven aan de Captur, zij het nipt.

