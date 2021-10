Recept: Hartige taart met balsamico-uien en paddenstoelen

Het recept is van Hanneke de Jonge, die op haar leuke food-blog culinea.nl nog meet lekkere recepten deelt.

Nodig: 1 rol taartdeeg, 4 eieren, 100 ml verse roomkaas, 100 gr Pecorino-truffel, 1 takje tijm, 3 grote uien, olijfolie, 1 el bruine suiker, 2 el balsamico, 400 gr gemengde paddenstoelen, 1 teentje knoflook, peper en zout

Bereiding: Verwarm de oven voor op 200°C. Leg het deeg in de taartvorm en druk het goed aan tegen de randen. Prik wat gaatjes op de bodem.

Vulling: Kluts de eieren in een grote kom, meng de roomkaas, tijmblaadjes en peper en zout erdoorheen. Rasp de Pecorino, meng dit erdoorheen en giet het mengsel in de taartvorm. Zet het onder in de hete oven en bak de taart in ongeveer 25-30 minuten goudbruin en gaar.

Snijd de uien in dunne ringen. Bak deze goudbruin op middelhoog vuur in een grote pan met olie. Voeg de suiker, zout en peper toe en bak dit mee met de uien. Doe de balsamico erbij en laat de uien op laag vuur nog 10 minuten bakken.

Borstel de paddenstoelen schoon en scheur grote exemplaren in stukken. Bak in een andere pan in een scheutje olijfolie de paddenstoelen kort goudbruin. Als de taart gaar is, haal je die uit de oven en schep je de uien en de paddenstoelen erop. Serveer ’m warm of lauwwarm.