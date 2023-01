Frans en Angela deden in Griekenland bijzondere vondst: ’Zeven parels in oesters!’

Trip

„Sinds 2005 wonen we in Australië. Toen na covid de grens openging, kregen we weer reislust. Sommige binnengrenzen in Australië waren nog dicht, anders waren we naar West-Australië gegaan. In plaats daarvan kozen we voor zes maanden Europa per camper, door veel landen waar we nooit eerder waren geweest.”

Drama

„We hebben ons er erg in vergist dat elk land in Europa zijn eigen gasflesaansluiting heeft. Zo kwamen wij al snel zonder gas te staan voor de koelkast, koken, warm water, enzovoorts. Met veel omwegen en soms 100 kilometer rijden vonden we uiteindelijk steeds weer een adres om te vullen. In Spanje hebben vrienden zelfs een nieuwe gasfles en -aansluiting voor ons moeten kopen.”

Spannend

„In Europa mag je in principe nergens wildkamperen, behalve in Scandinavië. Maar vijf maanden campingtarief zat niet in ons budget en we zijn ook niet zo’n fan van massacampings. Daarom hebben we toch veel wild gekampeerd, vaak aan de mooiste verlaten baaien. Griekenland was favoriet, daar kun je heerlijk rondreizen en word je gastvrij ontvangen door de lokale bevolking.”

Reisgenoot

„Standaard hadden we blikken honden- en kattenvoer aan boord voor de vele zwerfdieren. In Albanië stond een katje van een paar weken moederziel alleen langs de kant van de straat te miauwen. Een verftray werd tot kattenbak omgetoverd en Poppy bleef de verdere reis bij ons.”

Bizar

„Terwijl wij op een kade in een Grieks dorpje stonden te wachten totdat de winkels weer open gingen, zagen we dat er oesters tegen de rotsen groeiden. Snel zetten we onze duikbrillen op en in een half uur hadden we een volle emmer.

Toen we ’s avonds de oesters openden om ze op te eten, bleken er zeven parels in te zitten!”

Volgende reis

„Ons plan is om volgend jaar met een offroad caravan en fourwheeldrive West-Australië te verkennen vanwege de schitterende natuur.”

Tegenvaller

„Albanië vonden wij wat tegenvallen vanwege de armoede, veel kapotte en onafgebouwde gebouwen, slechte wegen en volgebouwde kustplaatsen. De erg vriendelijke bevolking maakte een hoop goed.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl