Spijt: ’Ik had alles, en nu?’

Buitenland

Taliban verplichten Afghaanse studentes nikab te dragen

Afghaanse vrouwelijke studenten moeten voortaan in de klas een zwarte abaya met een gezichtsbedekkende nikab dragen, blijkt uit een decreet dat de Taliban vlak voor de heropening van privé-universiteiten in het land hebben gepubliceerd. Een abaya is een lange sluier die het lichaam bedekt. Een nikab...