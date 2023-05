Extreem giftige slang en agressieve hagedis ontdekt

De wetenschappers denken dat de ontdekking van de slang en onderzoek naar haar gif kan helpen mensenlevens te redden als iemand gebeten wordt. In een rapport waarin het Wereld Natuur Fonds (WWF) alle ontdekkingen heeft samengevoegd, legt een van de onderzoekers uit dat deze soort slang vaak ’s nachts op zoek gaat naar eten in huizen. „Vaak worden mensen in hun slaap gebeten als ze de slang per ongeluk aanraken.”

Ook de vondst van een kikker die eruitziet als mos in Vietnam vinden de wetenschappers uniek. Het land is volgens Duitse onderzoeker Thomas Ziegler een „hotspot voor biodiversiteit.” Veel van de amfibieën die daar worden gevonden komen alleen op een plek in Vietnam voor, „waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn voor uitsterven.”

In twee jaar zijn 46 reptielen, 24 amfibieën, een zoogdier en negentien vissen ontdekt in het stroomgebied van de Mekong in Zuidoost-Azië. Verder zijn er ook zeker 290 planten in kaart gebracht. Daaronder valt ook een mini-orchidee uit Laos die eruitziet als de roze Mahna Mahna van de Muppets en een nieuwe gembersoort in Thailand.

Extreem giftig

Alle planten en dieren hebben een eigen naam gekregen. Zo is de extreem giftige slang vernoemd naar een Chinese slangengodin, Bai Suzhen. De hagedis met de blauwe kuif heet nu Calotes Goetzi, naar de wetenschapper Stephan Goetz die in Cambodja bijgedragen heeft om de soort te beschermen.

Honderden wetenschappers van universiteiten, natuurbeschermingsorganisaties en onderzoeksinstituten hebben de nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt. Het WWF benadrukt dat ze nieuw zijn voor de wetenschap, maar „ze hebben miljoenen jaren overleefd en zijn geëvolueerd in de Mekong-regio.” Door de mens komen de soorten onder druk te staan, bijvoorbeeld door toerisme en ontbossing. „We moeten er alles aan doen om hun uitsterven te stoppen”, zegt Hans Beukeboom, expert van WWF Nederland.