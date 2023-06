Teruggetrokken tandvlees? Zo is dat te behandelen

Monique Danser, tandarts-parodontoloog: Opgetrokken tandvlees noemen we ook wel een recessie. Zowel op jonge als oude leeftijd worden recessies gezien.

Het is belangrijk eerst te onderzoeken waardoor de recessie is ontstaan. Het kan bijvoorbeeld komen door traumatisch poetsgedrag, de stand van de tand, orthodontische behandeling, botdehiscentie en parodontitis.

Het ontstaan van recessies is afhankelijk van de dikte van het tandvlees. Deze hangt vaak samen met de dikte van het onderliggende bot en de vorm van de tanden. Bij een dun biotype is het onderliggend kaakbot meestal dun. Deze situatie is veel gevoeliger voor recessies dan een dik biotype.

Het is niet noodzakelijk om voor elke recessie een recessiebedekking uit te voeren. Indien de situatie goed reinigbaar en zonder gevoeligheid is, kan je ervoor kiezen om door regelmatige gebitsreiniging en goede mondhygiëne de situatie onder controle te houden.

Bij een toename van de recessie kan een chirurgische behandeling worden overwogen. Het bedekken van de recessie kan gewenst zijn om esthetische redenen, om betere mondhygiëne mogelijk te maken, om wortelcariës of gingivitis te voorkomen of om overgevoeligheden te verhelpen.

Voorafgaand aan de recessiebedekking wordt altijd een röntgenfotogemaakt om de bothoogte te bekijken. Als er bothoogte verloren is tussen de tanden, is volledige bedekking van de recessie niet mogelijk. De aanwezige bothoogte bepaalt tot waar je de recessie kan bedekken. Voorafgaand aan parodontale chirurgie moet je een goede mondhygiëne hebben en een gezond parodontium, het omringende geheel van steunweefsel waarin de tanden hangen.

Er zijn verschillende behandeltechnieken om recessies te bedekken. Meest gebruikt is het autologe bindweefseltransplantaat, een stukje tandvlees dat vaak uit het gehemelte wordt gehaald waarmee de recessie wordt bedekt. Er zijn ook andere mogelijkheden in de vorm van allogene en xenogene producten. Deze kan je gebruiken als er te weinig bindweefsel geoogst kan worden, of de patiënt geen extra ingreep wil in het palatum. Het resultaat is een verminderde recessie of geen recessie, een makkelijke te reinigen situatie en indien er gevoeligheid was, is dat over het algemeen ook verdwenen.

