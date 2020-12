Jongeren zijn de big spenders als het om eten gaat

Gemiddeld geven Nederlanders 53 euro per persoon per week uit aan eten, zoblijkt uit onderzoek van maaltijdboxleverancier HelloFresh naar de uitgaven van Nederlanders, inclusief dat wat wordt uitgegeven aan snacks en take-away. Wat blijkt? Bij jongeren tussen 16 en 24 jaar ligt dit bedrag nog hoger: zij besteden 68,70 euro per week.

Het grootste verschil tussen de uitgaven in eten bij jongeren zit in de hogere bedragen van take-away. Gemiddeld besteden zij 15 euro per maand meer aan take-away eten dan de rest van Nederland. Veel jongeren hebben een gebrek aan inspiratie in de keuken, waardoor ze sneller kiezen voor een duurdere take-away maaltijd. Mede hierdoor blijkt dat jongeren ook meer moeite hebben om zich aan het gestelde budget te houden dan de rest van Nederland.

Een andere reden waarom jongeren vaak boven hun budget uit komen is omdat ze veel gebruik maken van eenmalige ingrediënten. Waar volwassenen vaak ingrediënten in de koelkast laten staan voor een volgende maaltijd, doen jongeren dit niet. Daarnaast kopen jongeren ingrediënten die ze al blijken te hebben en kopen ze dure producten buiten het seizoen om. Een laatste voornaamste reden is dat ze aanbiedingen kopen die ze niet nodig blijken te hebben. Herkenbaar?