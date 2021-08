5 x hier moet je op letten als je andermans planten verzorgt

1. Weet waar je aan begint

Als je ’ja’ zegt op de vraag of jij op iemand planten wil passen, kan dat tot bepaalde verwachtingen leiden. Voor sommige plantenbazen houdt het simpelweg in dat je een paar keer water moet geven, terwijl anderen juist iets meer van je verwachten.

Vraag dus altijd goed na wat er precies van je wordt verwacht. Als je dit toch te veel vindt, dan kun je alsnog gewoon nee zeggen.

2. Hebben ze alles in huis?

Als je dan toch navraag doen, vraag meteen of er dingen zijn die extra in huis moet halen. Denk aan plantenvoeding of nieuwe aarde, mocht de job voor een langere tijd zijn.

3. Neem de tijd

Het is over het algemeen niet veel werk om de planten te geven, maar het is wel goed om de tijd te nemen. Doe het dus niet te gehaast, om te voorkomen dat je een plant(je) over het hoofd ziet.

4. Geef water wanneer de planten droog staan

Het komt regelmatig voor dat mensen planten water geven zonder te checken of de grond nog nat is. Je kun daarom het beste even met je vingers voelen of dit het geval is voor je begint met water geven.

5. Of geef geen water

Misschien heeft de planteneigenaar veel cactussen of andere watergevoelige planten die amper water nodig hebben. Dan is het fijn om te weten wanneer ze voor het laatst water hebben gekregen en of ze gedurende jouw tijd als plantsitter nog wel een druppel nodig hebben.