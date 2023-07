Last van vliegangst? Bel een piloot!

De piloten komen met een nieuwe service genaamd Dial a Pilot (in het Nederlands: Bel en piloot). Het idee is simpel: wie angstig is om in het vliegtuig te stappen, kan vlak voor vertrek even bellen met een piloot en alle zorgen bespreken. Wil je bijvoorbeeld weten wat turbulentie precies is of wat er kan gebeuren als er een onverhoopt een motor uitvalt? Een piloot legt het allemaal uit en zal zijn (of haar) best doen om in een gesprek van ongeveer een kwartier je zo veel mogelijk gerust te stellen.

Dial a Pilot is een idee van de Amerikaanse Kyle, een piloot die al meer dan tien jaar ervaring heeft bij een grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. De service is (uiteraard) niet gratis. Vijftien minuten bellen met een ervaren piloot kost 50 dollar, omgerekend zo’n 45 euro. Via de website dialapilot.com kun je aangeven wanneer je wil bellen.

