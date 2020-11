Kijkje in de meldkamer: zo spoort fietspolitie gestolen e-bikes weer op

Directeur Peter van den Brink (r.) en zoon Joey kunnen dankzij ’track and trace’ gestolen fietsen achterhalen. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Dieven gingen afgelopen jaar met bijna 600 miljoen euro aan fietsen aan de haal. Met name e-bikes zijn gewild. Om de diefstal van deze dure tweewielers een halt toe te roepen, zijn er steeds meer van track and trace-systemen voorzien. Een kijkje in de meldkamer van de ’fietsrecherche’.