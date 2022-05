Dagrecept: Quiche met witte asperges en raclette

Zo luidde het Zwitsers verkeersbureau onlangs de zomer in met een kookworkshop onder leiding van chef Peter Janssen. Hij maakte voor de gelegenheid onder meer deze quiche met witte asperges en raclette. Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de courgette in blokjes en de bosui fijn. Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin de courgette en de bosui 3 minuten. Schil de asperges en snijd het kontje eraf. Halveer ze en snijd een helft in stukjes, bewaar de andere helft. Bak de stukjes asperge kort mee met de courgette en bosui. Klop de eieren los, samen met de crème fraîche en een snuf peper en zout. Rasp de raclette en roer de helft ervan met de gebakken groenten door het eimengsel. Vet een springvorm in met boter of olie en bedek met bladerdeeg. Prik met een vork gaatjes in het deeg, giet de vulling in de vorm en verdeel de overige kaas hierover. Druk de achtergehouden asperges in de vulling en bak de hartige taart gaar in de oven.

Nodig voor 10 porties:

- halve courgette (in blokjes)

- 2 bosuien (fijngesneden)

- 6 witte asperges (geschild, in stukjes)

- 3 eieren (losgeklopt)

- 200 g crème fraîche

- 100 g raclette (geraspt)

- 5 plakjes hartig bladerdeeg