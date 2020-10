Jody: ’Ibiza is een hoop gebakken lucht’

Mooiste reis

„Toscane vorig jaar. Nadat ik in april mijn therapie voor mijn langdurige eetstoornis had afgerond, was dit de eerste vakantie waarin ik onbezorgd heb genoten van de omgeving, het eten en het drinken, echt alles.”

Drama

„Altijd drama op vakantie. Eerste keer naar Maleisië voor werk, ziek van de eerste mossel die ik eet. Naar Berlijn? Pees doorgesneden op een event. Egypte, leuk, een hennatatoeage en in het ziekenhuis belanden met een hevige allergische reactie...”

Langste reis

„Met de auto door Colombia. Twee dagen lang opgevouwen in een auto, door de bergen, met mist waardoor je geen hand voor ogen zag. Huilend in het donker in de mist op een berg uit de auto gestapt. Ik weigerde verder te gaan, maar dat was natuurlijk ook geen oplossing.”

Altijd mee

„Je eigen nieuwsgierigheid. Ik probeer altijd een nieuw stukje van mezelf te ontdekken op vakantie. Uiteraard wel goed ingesmeerd met factor 50 en een goede zonnebril. En mijn antirimpel reiskussentje.”

Gekste ooit

„Toen ik met de familie van mijn vriend met oud & nieuw op een afgelegen eiland in Colombia was, besloten we een wandeling te maken. Via kleine sluipweggetjes en palmbladeren kwamen we ergens uit waar half Amsterdam stond te feesten! Bleek dat de drie eigenaren het eiland zo leuk vonden dat ze er een hostel waren begonnen. Al hun vrienden waren overgekomen. Fantastisch!”

Mooiste ontmoeting

„Toen ik nog de pr voor Comedy Central deed, ging ik met wat Europese pers naar Los Angeles. Op de afterparty wisten we onszelf de viplounge in te kletsen waar ik een bekende acteur ontmoette. Na afloop nodigde hij me uit om naar zijn huis in de Hills te komen voor een drankje. Toen we met zijn drieën in de limo stapten, keek hij verbaasd. Hij bleek niets in huis te hebben en we zaten met z’n vieren heel ongemakkelijk aan de thee. Hele aardige vent, maar hij had duidelijk andere intenties dan wij.”

Overschat

„Ibiza. Te veel Nederlanders, een hoop gebakken lucht en een beetje achterhaalde clubs.”