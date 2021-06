Deze nieuwe stadsstranden zijn het bezoeken meer dan waard

Instagramwaardig: Pink Beach Amsterdam

Is het een tropisch eiland? Een roze fata morgana? Het roze zand, de palmbomen en cactussen en zelfs een heuze ballenbak doen on-Nederlands aan, maar Pink Beach ligt met haar strand en maar liefst 300 vierkante meter (Instagramwaardig) terras toch echt op maar 10 minuten van Amsterdam Centraal. Het stadsstrand, dat 8 juni haar deuren opent, is een initiatief van de makers van belevningsmuseum WONDR Experience en ontworpen in samenwerking met de bekroonde Spaanse interieur ontwerper Patricia Bustos.

Voor de openlucht bar liet de designer zich inspireren door Art Deco en het werk van fotograaf Slim Aarons met als doel een oase middenin een stad te creëren.

Pink Beach, Meeuwenlaan 88, Amsterdam (Noord). Reserveren via de website: www.pinkbeach.nl.

Insight Beach Breda

Vorig jaar streek het neer in Eindhoven, nu heeft Insight Beach Breda gekozen om het zand neer te strooien, de bedden neer te zetten en de wijnkoelers klaar te zetten. Op STRND Breda, ooit een Renault-garage, kun je chillen in het speciaal gebouwde zwembad, op een loungebed, in een cabana of zelfs in een luxe VIP-jacuzzi. Dj’s zorgen voor een aangename beat, chef Pascal Ariëns voor Aziatische hapjes. Tijdens het zonnen geniet je van heerlijke mediterrane en Aziatische hapjes van top-chef Pascal Ariëns, frisse cocktails en beats van de beste dj’s.

Insight Beach Breda, dagelijks geopend van 10:00 tot 23:00 uur. Kijk voor de agenda, prijzen en reserveringen op de website: www.insightbeach.nl.