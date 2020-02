Van been- naar ligruimte in tweede klasse

Je kent het vast wel. Je gaat op vakantie en onderweg naar de luchthaven krijg je al kriebels in de buik. Maar eerst nog urenlang in een stoeltje zitten met beperkte beenruimte in een oorverdovend kabaal. Daarvoor heeft AIR New Zealand een oplossing gevonden. Vliegtuigreizigers kunnen binnenkort een uitgebreid dutje doen in een stille slaapcabine.

De Economy Skynest bestaat uit zo’n zes slaapplaatsen per capsule, met bedden van twee meter lang en 58 cm breed. Naast verse lakens, is de cabine voorzien van gordijnen en oordoppen. Daar komt binnenkort misschien nog een USB-oplader en een leeslamp bij.

Ⓒ Air New Zealand

Eerder ontwierp dezelfde vliegtuigmaatschappij de Skycouch – Een rij van drie stoelen die je kunt omtoveren tot een ligbank.

Het is nog niet zeker wanneer de cabines beschikbaar zijn, waar ze in het vliegtuig zullen staan en hoeveel meer ze gaan kosten.

Bekijk hier de video.