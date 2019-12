Zuidelijke witte neushoorn geboren in België

Pairi Daiza doet mee aan een Europees fokprogramma. Madiba werd in 2012 vanuit een Zuid-Afrikaans park naar België gehaald. Het dierenpark heeft nog drie andere zuidelijke witte neushoorns, een ondersoort van de witte neushoorn.

„Het is de eerste keer dat Madiba een jong op de wereld zet, maar dat heeft haar niet weerhouden om op voorbeeldige wijze vanaf de bevalling de verzorging van haar jong op zich te nemen”, laat het dierenpark weten.

Al snel na de geboorte kon het kleintje rechtop staan. Ook het drinken van moedermelk ging goed. Hoopgevende signalen, maar ’natuurlijk blijven de eerste weken in het leven van een kleine neushoorn bijzonder cruciaal’, aldus het dierenpark.

Het kalfje kon meteen moedermelk drinken. Ⓒ Pairi Daiza

„De teams van het neushoorndepartement en onze hoofddierenarts staan moeder en jong dan ook met veel toewijding bij.”

Meer goed nieuws op komst

Nog voor het einde van het jaar verwacht Pairi Daiza de geboorte van een tweede jong want ook neushoorn Ellie is hoogzwanger.

Vanwege grootschalige stroperij was het voortbestaan van de ondersoort vorige eeuw in gevaar. Op enig moment waren nog slechts 200 neushoorns in leven. Sindsdien zijn meerdere reservaten opgericht. Ook wordt hard gewerkt aan natuurbescherming. Nu zijn er zo’n twintigduizend zuidelijke witte neushoornen.

„Toch blijft de dreiging van stroperij reëel. In de laatste tien jaar zijn ongeveer 7.000 neushoorns afgeslacht door stropers, ingegeven door ridicuul bijgeloof. De criminelen verkopen de gemalen neushoornhoorns als afrodisiacum. Zuivere kwakzalverij, want een dergelijke hoorn bestaat uit exact dezelfde stoffen als menselijk haar.”

Droevig

Terwijl het met de zuidelijke dus goed gaat, zijn van de noordelijke witte neushoorn nog maar twee exemplaren op aarde in leven. Het laatste mannelijke exemplaar is vorig jaar gestorven. Een internationale groep wetenschappers probeert via een buitenbaarmoederlijke zwangerschap met het ingevroren sperma van vier overleden mannetjes nageslacht van deze dieren te krijgen.