Hier moet je allemaal op letten als je een vloerkleed wil aanschaffen

Een vloerkleed is niet alleen warm aan de voeten – handig in de huidige energiecrisis – het brengt ook warmte in het interieur. Een beetje kleed is echter een uitgave en het is zaak de juiste keuze te maken.

Check eerst het formaat; een te klein kleed doet de ruimte kleiner lijken, een te groot kleed laat de rest van het interieur wegvallen. Bedek, bijvoorbeeld met kranten, een deel van de vloer waar het kleed moet komen te liggen; zo zie je goed wat mooi is. De meest gangbare maten zijn 170 x 240, 200 x 300 cm en 250 x 350 cm. Rond kan ook: daarmee doorbreek je de rechte lijnen in de ruimte. Bepaal vervolgens de kleur. Uiteraard is dat smaakgevoelig, mooi is om kleuren die elders in de ruimte of het huis zijn toegepast, te laten terugkomen, al gaan durfals juist voor meer contrasterende kleuren.

Let ook op het materiaal: wol is onderhoudsvriendelijk omdat het vuil afstoot. Katoen is weer makkelijk schoon te maken. De keuze is ook afhankelijk van het gebruik en de (andere) bewoners. Bij huisdieren is een laagpolig tapijt aan te raden, want dat is gemakkelijker schoon te houden.