In het land van koningin Máxima

Het was ergens in een lodge in Patagonië, alweer zo’n vijftien jaar geleden, toen reizen nog de normaalste zaak van de wereld leek. Ik dineerde alleen en keek met enige ontzetting naar de werkelijk gigantische steak op mijn bord.

Naast me zat een complete Argentijnse familie: opa en oma, kinderen, kleinkinderen. Vele flessen rode wijn en ferme stukken rood vlees gingen er in recordtempo doorheen. Wat ik daar toch alleen zat te doen, vroeg een van de buren. En ’where are you from?’ Toen het antwoord Nederland bleek, ging er een golf van opwinding door de buurtafel heen.

Ik moest onmiddellijk aanschuiven. De vrouwen bombardeerden me met vragen. Wat vonden wij Nederlanders van hun Máxima? Was zij niet reuze charmant? Waarom droeg haar man toch van die vreemde pakken? Had ik al weleens dulce de leche geproefd?

Het werd erg, erg laat en de volgende ochtend zat ik met een houten hoofd op een paard, iets waar ik toch al niet bedreven in ben. Maar paardrijden in Patagonië is een must. Net als een paar andere bestemmingen/activiteiten niet mogen worden gemist bij een bezoek aan Argentinië, na Brazilië het grootste land van Zuid-Amerika en grofweg 65 keer (!) zo groot als Nederland.

Speeches

Bijna iedereen begint in de hoofdstad Buenos Aires, de stad waar ze écht gewoon op straat de tango dansen. Met veel leuke lokale buurten, imponerende historische bouwwerken en steaks op elke straathoek. Het Plaza de Mayo is het bekendste plein en politiek centrum. Juan en Eva Perón hielden hier vanaf het balkon van Casa Rosada (het roze huis) hun beroemde speeches.

Het is een goed idee de stad per fiets te verkennen, raadt Argentinië-kenner Jan Lettinga aan. Deze Nederlander woont al sinds 2008 in Argentinië en runt samen met zijn Argentijnse vrouw Lis de reisorganisatie Heart of Argentina Travel. „Er zijn steeds meer fietspaden in de stad, de gemeente probeert fietsen te stimuleren. Als je liever wandelt, koop dan een SUBE-pas voor het openbaar vervoer en je kunt de hele stad eenvoudig bereizen met de trein, metro en stadsbussen.”

Handig, want Buenos Aires is vooral een combinatie van bijzondere wijken waar je lekker doorheen moet zwerven. Neem La Boca, bekend van de beroemde straat El Caminito. De felgekleurde huizen in een fotogenieke, rommelige combinatie schreeuwen er om Instagramwaardige plaatjes van te schieten.

In San Telmo is het één en al geschiedenis wat de klok slaat. In deze oudste wijk van de stad wordt het leven nog zoals vroeger geleefd en is het genieten van de statige koloniale panden. Bovendien is het vergeven van de tangobarretjes én antiekwinkels.

Volgens Jan mag een goede ’parilla’, de beroemde Argentijnse grill, niet worden gemist. „Een Argentijn gooit niets van een koe weg; alle delen kun je in de lokale keuken terugvinden. Als je ooit het geluk hebt om bij een Argentijn thuis op een asado (barbecue) te belanden, dan zul je zien hoe gepassioneerd men over vlees kan praten. Overigens eet je vlees met een salade, dus geen opgewarmde groenten erbij!”

Argentinië heeft veel andere mooie steden die een bezoek waard zijn. Salta in het noordwesten werd in de zestiende eeuw gesticht door de Spanjaarden; ook hier veel koloniale panden langs geplaveide straatjes. Córdoba is een universiteitsstad met een gezellige studentikoze sfeer en Mendoza is de bekendste wijnstad. Hier komt de malbec vandaan en een toer langs de mooie ’bodegas' maken is een aanrader.

Wijn

„Sowieso is dit een interessant land voor wijnliefhebbers”, weet Lettinga. „Naast Mendoza wordt ook in Salta, San Juan en Patagonië de wijnproductie steeds beter. Natuurlijk is de Malbec de bekendste druif, maar ook de Pinot Noir, Tempranillo en Bonarda (alle rood) en de witte torrontés zijn ook van uitstekende kwaliteit. Probeer eens de extra krachtige wijnen, verbouwd op grote hoogte: de vinos de altura, boven de 2000 meter.”

Ushuaia is vooral een uitvalsbasis voor reizigers die een tocht naar de Zuidpool gaan maken, want het is de meest zuidelijke stad ter wereld (3000 kilometer vanaf Buenos Aires). Ook vlak in de buurt zijn interessante trips te maken zoals een boottocht over het bekende Beaglekanaal. In de stad zelf die wel iets van Reykjavik weg heeft, weinig poespas. Laagbouw, eenvoud en toeristen die warme kleding inslaan voor hun avontuurlijke trip.

Bergketens

Ushuaia ligt wel in het allermooiste gebied van Argentinië: Patagonië, bekend om zijn gigantische bergketens, steppen en gletsjers. Paardrijden is een geweldige manier om deze uitgestrekte regio te verkennen. Net zoals wandelen; de meeste hikes zijn te vinden rond de stadjes El Chaltén, El Bolsón en El Calafate.

Indrukwekkend natuurfenomeen is de gletsjer Perito Moreno (bereikbaar vanuit El Calafate). Op de boot ernaar toe zijn al immense, in het water dobberende ijsblokken te zien. Ze hebben een prachtig blauwe kleur, zoals de zestig meter hoge gletsjer zelf. Die kleur is te danken aan de enorme druk waarmee het ijs de afgelopen eeuwen is samengeperst.

Het is een van de weinige gletsjers die nog groeit. Daarom breken er regelmatig stukken af die met indrukwekkend gedonder in het water storten en golven veroorzaken. Geen zorgen; de boot blijft op veilige afstand. Je kunt hier trouwens ook zelf kajakken of op de gletsjer wandelen.

In Patagonië ligt ook de stad waar Máxima, en met haar vele andere Argentijnen, graag vakantie viert: San Carlos de Bariloche. Hoewel vooral bekend als wintersportgebied kun je in de omgeving geweldige hikes ondernemen. Bariloche doet Europees aan: à la Zwitserland veel houten chalets, kaasfondue is een populair gerecht en het staat zelfs bekend als de Argentijnse hoofdstad van de chocolade.

Toch komen de meeste toeristen voor de omgeving: het Merengebied. Parque Nacional Nahuel Huapi (eiland van de tijger in de Mapuche-taal) is een van de oudste en mooiste parken van Argentinië. Gletsjers, meren, rivieren, valleien, groene weiden, regenwoudbossen, wilde bloemen en in het voorjaar tientallen watervallen.

„Bezoek ook eens de minder bekende regio’s van het enorme Argentinië”, luidt het advies van Jan Lettinga. „Denk aan de Esteros del Iberá wetlands, de Puna hooglanden, de binnenlanden van Catamarca – met vulkanen van meer dan 6.000 meter hoogte –, de jungle van Misiones, de Sierras de Córdoba en nationaal park Los Alerces.”

Want het land is zo groot dat je zelfs na een reis van drie weken alleen een eerste indruk hebt. Daarom is het een aanrader eens de lange-afstandsbus in plaats van het vliegtuig te nemen. Vooral bij aankoop van het duurste kaartje beschik je over een prima stoel die is om te toveren tot bed. Voordeel: veel Argentijnen aan boord én je ziet onderweg tenminste nog iets.